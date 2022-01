La commission interministérielle de législation a adopté la proposition de loi de Citoyenneté présentée par la Sim’ha Rotman (Hatziyonout Hadatit), député de l’opposition. Le texte sera présenté dans le reste de la journée au vote des députés en lecture préliminaire.

L’adoption de ce texte était la condition de l’opposition de droite pour un soutien à la loi de Citoyenneté voulue par la ministre de l’Intérieur Ayelet Shaked. La loi proposée par Sim’ha Rotman complète celle d’Ayelet Shaked en ce qu’elle apporte transparence et quotas sur la question sensible et cruciale du regroupement familial entre Arabes israéliens et habitants de Judée-Samarie qui n’est autre qu’un « droit du retour » rampant.

Ayelet Shaked a expliqué la coalition n’a eu d’autre choix que d’accepter ce « deal » car des partis de gauche s’opposent à sa loi de Citoyenneté. Elle a critiqué les partis Ra’am et Meretz « qui s’opposent à des initiatives de la coalition quand cela leur convient ». Ce n’est pas la première fois que l’opposition de droite est ainsi sollicitée pour pallier aux problèmes liés à la configuration de la coalition gouvernementale.

Le député Simha Rotman a remercié la commission interministérielle et souligné : « Cette loi dans sa nouvelle mouture entend fixer des quotas stricts et plus de transparence afin de préserver le statu quo qui prévalait et qui va dans le sens de la sécurité de l’Etat d’Israël. J’appelle tous les députés du Camp national à voter en faveur de cette loi lorsqu’elle sera présentée en séance plénière ».

Dimanche dernier la commission interministérielle de législation avait déjà adopté la loi de Citoyenneté de la ministre de l’Intérieur mais le test réel se déroulera lorsque ces deux lois seront soumises au vote des députés.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90