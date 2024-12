Fin de la saga. La loi budgétaire sur les bénéfices a été adoptée par la Knesset par 59 voix pour et 58 contre.

Finalement, les députés de Yahadout Hatorah qui menaçaient de voter contre en l’absence de texte de loi pour l’exemption du service militaire des jeunes orthodoxes ont accepté de s’abstenir. Le député Almog Cohen (Otsma Yehoudit) s’est désolidarisé de son parti et a voté en faveur de la loi pendant que les autres députés de sa faction ont voté contre. La venue du Premier ministre depuis son lit d’hôpital et du député Boaz Bismuth, en pleine semaine de deuil pour sa mère, ont aussi été d’un grand secours pour la coalition.

Le cabinet du Premier ministre a publié un communiqué suite à ce vote:

»Aujourd’hui, malgré les difficultés, nous avons adopté une loi budgétaire importante pour la sécurité et l’économie d’Israël. L’État d’Israël est en guerre et doit relever des défis existentiels.

Ces dernières années, nous avons géré le pays ensemble et réalisé d’énormes progrès sur différents fronts, notamment face à l’Iran.

Dans les années à venir, nous aurons de grandes opportunités de coopération avec nos amis américains.

Il n’y a pas de plus grande folie irresponsable que de menacer la coalition en ce moment ou de risquer le renversement d’un gouvernement de droite.

Tout au long de l’année dernière, le ministre des Finances et moi-même avons géré l’économie israélienne dans la guerre la plus longue et la plus coûteuse de l’histoire d’Israël, de manière responsable et professionnelle.

Nous veillons à ce que l’économie réponde à tous les besoins de la guerre sur le front et à l’arrière jusqu’à la victoire.

Les résultats parlent d’eux-mêmes : le shekel, la bourse, la haute technologie, les obligations. L’économie israélienne fait preuve de résilience et de confiance dans les politiques que nous menons.

Suite à cela, le ministre des Finances a formulé et présenté au gouvernement un budget équilibré et responsable pour 2025 en accord avec tous nos partenaires dans la direction de l’économie.

Je le soutiens et exige que tous les partenaires de la coalition adoptent ce budget comme un seul homme.

Contrairement à ce que l’on prétend, la police israélienne a reçu de fortes augmentations au cours des deux dernières années – et à juste titre.

Même dans le budget 2025, le budget du ministère de la Sécurité nationale a considérablement augmenté.

C’est pourquoi j’attends de tous les membres de la coalition, y compris du ministre Ben Gabir, qu’ils cessent de menacer la coalition et de mettre en danger l’existence du gouvernement de droite à un moment crucial de l’histoire d’Israël. Il est possible et nécessaire de combler les lacunes de la coalition sans la menacer et c’est ce que nous ferons.

Je soutiens le ministre des Finances dans la manière responsable dont il dirige le budget et la gestion de l’économie israélienne et je répète et demande à tous les membres de la coalition de soutenir le budget ».

A l’issue du vote, le Premier ministre Netanyahou est reparti à l’hôpital où il doit poursuivre sa convalescence après l’intervention chirurgicale qu’il a subie dimanche.