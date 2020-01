B’NAI B’RITH

District 14 ¤ ISRAEL

LOGE FRANCOPHONE 3161 ROBERT GAMZON

3 rehov Keren Hayessod

94266 JERUSALEM

ISRAEL

e-mail : bb.rgamzon.jeru@hotmail.com

La LOGE FRANCOPHONE B’NAI B’RITH

Robert GAMZON de JÉRUSALEM

et

l’Association ALOUMIM

( Enfants cachés en France pendant la Shoah ),

à l’occasion de la commémoration

du 75 ème anniversaire

de la libération du camp d’Auschwitz,

vous invitent,

à une

SOIREE EXCEPTIONNELLE

( organisée conjointement ),

le mardi 21 janvier 2020,

à 19 h ,

dans les locaux du B’NAI B’RITH :

3 Rehov Keren Hayessod ,

à JÉRUSALEM ,



Elles recevront le Professeur Chaoul HAREL,

auteur du livre « Un enfant sans ombre ».

PAF : 30 NIS

( au profit de notre Commission Sociale ) .



A l’issue de la Soirée, nous nous retrouverons

pour le traditionnel “ Pot de l’Amitié “ .



Venez très nombreux, vous et vos ami(e)s,

assister à cette Soirée, à ne pas manquer .

REMARQUE: Pour faciliter l’accès à tout le monde, la conférence, la projection du documentaire et le “ Pot de l’Amitié “, auront lieu au rez-de- chaussée de nos locaux et non pas au sous-sol( 3 Rehov Keren Hayessod ) à JÉRUSALEM