Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a reçu hier (jeudi) son homologue lituanien, Gabriel Landsbergis, à Jérusalem.

Les deux ministres ont discuté des relations chaleureuses entre leurs pays. Cohen a remercié Landsbergis pour les votes de la Lituanie en faveur d’Israël au sein des institutions internationales et sur sa position sans équivoque sur le sujet iranien.

Les deux hommes ont évoqué les moyens de freiner le programme nucléaire iranien comme les sanctions économiques et diplomatiques sur Téhéran et la nécessité immédiate de déclarer les Gardiens de la Révolution comme organisation terroriste aussi bien par la Lituanie que par l’Union européenne. Le ministre lituanien s’est engagé à agir en ce sens.

La coopération bilatérale dans le domaine de la cyber sécurité a également été abordée.

Par ailleurs, Cohen et Landsbergis ont signé un accord sur un programme de coopération entre Israël et la Lituanie dans les domaines de la culture, de l’éducation et de la science ainsi qu’entre les cyber systèmes des deux pays.