Cette année encore, avant Kippour, chaque juif va tout faire pour obtenir et accepter le pardon de l’autre. Dans les familles des politiciens en particulier, les hommes seront exemptés de faire les courses des fêtes. Leur liste des tâches est longue. Ils sont occupés à appeler toutes les personnes desquelles ils devront implorer l’indulgence ! En ce qui concerne le tandem Bibi-Benny, le sujet est encore plus délicat ! On se demande tous quels sentiments se cachent derrière cette poignée de mains, orchestrée par le médiateur, le président ! On espère que cette rencontre symbolique prendra toute sa dimension dans un accord intelligent d’union, de bon sens, en réunissant tous les amoureux de cette terre.

En cette veille de Kippour, on doit tous réussir à pardonner d’une part et essayer d’oublier d’autre part, ce qui est moins évident. La tâche est peut-être même plus simple pour les gouvernants, souvent pris d’amnésie…On a trop entendu, durant cette campagne pré-électorale, des »jamais avec… », des » tous sauf… ». Certains ont rasé leur moustache en direct pour bien prononcer :’’Surtout pas lui’’. C’est parti pour le coup de fil à l’adversaire »d’hier » ou le whatsapp salutaire, ou mieux encore la poignée de mains, voire une accolade devant ou derrière les projecteurs. A part ça, il sera nécessaire d’effacer du tableau noir, les paroles souvent adressées, dictées, par la jalousie, la colère, l’insouciance, ou pire, le mépris. Ceci est valable pour chacun, autant en politique que dans la vie sociale. D’ailleurs, il est vivement recommandé d’accepter toute main tendue. La refuser serait une offense, même au Créateur.

S’accorder est tellement plus difficile que se disputer. Se réconcilier demande tellement plus d’efforts que demeurer en conflit. C’est pour cela que nous avons la chance de vivre un jour privilégié, de recueillement intense, qui nous élève, nous purifie, et surtout, nous réunit. Un jour de prières intenses, récitées non pas par cœur mais avec le cœur, ouvert à son voisin, son ami, et bien sûr à son ennemi.

Parce qu’au fond de nous, ce qui nous importe, avant tout, c’est de retrouver ce côté généreux qui est en chacun de nous, en ouvrant une nouvelle page, ensemble, pour construire un monde meilleur, plus juste, plus proche, plus humain.

Qui n’a pas besoin de mieux guider ses pensées, mieux diriger ses actes ? Qui n’a pas cette envie de lever les yeux au ciel pour implorer de l’aide ?

Car même si l’on vit sur une terre magique et sainte, on ne peut oublier la réalité ambiante, proche-orientale.

Pas de souci, les dés sont déjà lancés depuis Rosh Hashana. Il nous reste à présent ces derniers ‘’Yamim nora’im’’, et les journées de fêtes jusqu’à Simh’at Torah, pour sceller le contrat d’une merveilleuse année qui s’annonce des plus palpitantes.

Tizkou Lechanim Rabot !