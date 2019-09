Le président de l’Etat Reouven Rivlin a achevé ses consultations avec les délégations de tous les partis qui seront représentés à la Knesset. Chaque parti a indiqué – ou non – qui il recommandait pour être chargé de former le prochain gouvernement. Le résultat est le suivant: Binyamin Netanyahou a recueilli 55 voix (Likoud, Shass, Yahadout Hatorah et Yamina) et Benny Gantz a recueilli 54 voix (Bleu-Blanc, Liste arabe partielle, Avoda-Gesher et Camp Démocratique). Onze députés n’ont recommandé personne: Israël Beiteinou et Balad, composante de la Liste arabe.

Les spéculations indiquent que Reouven Rivlin pourrait charger en premier Binyamin Netanyahou de tenter de former un gouvernement. Mais contrairement à la dernière fois, le Premier ministre pourrait ne pas utiliser les 28 jours légaux ni a fortiori les 14 jours supplémentaires. D’un point de vue tactique, Binyamin Netanyahou pourrait revenir chez le président avant le délai légal et dire qu’il a échoué afin que Reouven Rivlin charge Benny Gantz de former un gouvernement, tentative vouée à l’échec selon le Likoud.

Par ailleurs, le président de l’Etat a invité Binyamin Netanyahou et Benny Gantz à une réunion tripartite lundi soir dans sa résidence. Reouven Rivlin voulait attendre la publication officielle des résultats des élections mercredi, mais il finalement décidé d’avancer les choses afin de voir s’il est possible de faire avancer la question d’un gouvernement d’union.

Photo Hadas Parush / Flash 90