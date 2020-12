La Liste arabe unifiée en voie d’implosion !

La Knesset va adopter lundi deux propositions de lois touchant au secteur arabe de la population, présentées par Mansour Abbas, président du parti Ra’am, composante de la Liste arabe unifiée. Le premier texte vise à réduire les procédures bureaucratiques dans le domaine de la construction dans le secteur arabe israélien (afin de réduire le fléau de la construction illégale) et le second entend lutter contre la violence et le crime organisé qui gangrènent la société arabe israélienne. Selon le journaliste Amit Segal, l’adoption de ces deux lois sera utilisée par Mansour Abbas pour se séparer de la Liste arabe et se présenter devant les électeurs de manière autonome lors des prochaines élections en montrant des acquis concrets grâce à la voie qu’il a choisie.

La Liste arabe unifiée a été créée il y a cinq ans entre des partis très différents mais dont le seul socle commun est le refus d’un Etat juif et le soutien inconditionnel à la « cause palestinienne ». Depuis quelques mois, Mansour Abbas, qui dirige le parti islamique Ra’am montre des signes d’indépendance vis-à-vis de la Liste arabe et adopte une tactique qu’il qualifie de « pragmatique » expliquant qu’il est prêt collaborer avec n’importe quel gouvernement, même de droite, si cela peut servir les intérêts de la population arabe (sans pour autant renoncer aux objectifs du mouvement islamique arabe israélien). Sa défiance exprimée publiquement envers Ayman Oudeh, le président de la Liste arabe et de la politique suivie jusqu’à présent empoisonne les relations au sein de ce bloc, ce qui fait dire à Amit Segal que la dissolution de cette liste n’est plus qu’une question de temps.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90