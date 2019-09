La Liste arabe met la pression sur Benny Gantz: “C’est nous ou Binyamin Netanyahou” est en substance ce que les députés arabes disent au président de Bleu-Blanc alors que débutent les consultations du président de l’Etat avec chacune des formations politiques.

Benny Gantz se trouve dans une sort d’étau: il a besoin des voix de la Liste arabe pour dépasser Binyamin Netanyahou en termes de recommandations auprès du président afin d’être chargé en premier de la formation d’un gouvernement, mais il aurait du mal à expliquer ensuite à ses électeurs pourquoi il se repose (avec promesses politiques) sur des députés qui sont antisionistes, salissent les soldats de Tsahal et le considèrent lui-même comme un criminel de guerre. Et en cas de troisième élection, la droite rappellerait avec raison qu’elle avait averti d’une alliance tactique possible entre Bleu-Blanc et les partis arabes.

Avant de se réunir en séance à huis-clos complet, les dirigeants de la Liste arabe ont insisté sur leurs conditions pour un soutien à Benny Gantz, soulignant que leur objectif final est de “virer Binyamin Netanyahou”.

La députée Aïda Touma-Suleiman a mis les points sur les “i”: “Il s’agit d’un tournant crucial: soit Benny Gantz constitue une alternative réelle ou il sera un double de Netanyahou”.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90