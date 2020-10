On est loin des déclarations triomphales et de l’assurance vengeresse affichée par les députés arabes après leur succès relatif au dernières élections. Ceux qui se croyaient soudain devenus faiseurs de rois et pivots indispensables du futur gouvernement tombent de haut. Ils s’inquiètent aujourd’hui de la montée en puissance de Naftali Benett et de son parti Yamina : 23 sièges dans un dernier sondage. « Nous ne pensions pas que c’est ce qui arriverait », entend-t-on chez des députés désabusés de la Liste arabe, dont certains en viennent même…à craindre un départ de Binyamin Netanyahou s’il était remplacé par Naftali Benett ! C’est le cas d’Aïda Touma-Suleiman qui a déclaré : « Lorsque nous disons que Binyamin Netanyahou doit partir, ce n’est pas que nous souhaitons qu’il soit remplacé par un autre Netanyahou mais avec des stéroïdes en plus! »

La députée a attaqué Bleu-Blanc, à qui elle reproche de ne pas avoir su constituer une alternative au Likoud après les dernières élections, avec notamment la Liste arabe : « Voilà ce qui arrive quand une alternative de gauche n’en est pas vraiment une et lorsque l’on capitule face à la droite ».

Lorsque les députés de la Liste arabe sont inquiets, c’est bon signe.

Propos scandaleux d’Ahmad Tibi

On ne peur évoquer la Liste arabe sans rapporter de nouveaux propos scandaleux émis mardi par le député Ahmad Tibi lors d’une interview : « J’ai admiré Yasser Arafat comme symbole! ». Tibi avait été un proche conseiller de l’archi-terroriste. Et lorsque la journaliste lui a rappelé que la majorité des Israéliens et des Juifs dans le monde considèrent Arafat comme un archi-terroriste en raison des innombrables attentats terroristes qu’il a commandité, le député a eu cette réponse non moins révoltante : « En Afrique du Sud aussi, les blancs disaient de Nelson Mandela qu’il était un terroriste… ».

« Pensez-vous que l’image de Yasser Arafat a été déformée ? » lui a lors demandé la journaliste Morane Azoulay : « Sans aucun doute. Est-ce que des gens ont perdu la vie dans ce conflit national du fait du leadership de Yasser Arafat ? La réponse est oui, mais beaucoup moins que du fait des instructions données par les Premiers ministres d’Israël qui furent habillés en complet-cravate ».

Député à la Knesset…