Le vote du budget constitue généralement le test le plus important pour un gouvernement et cela est d’autant plus vrai pour l’actuel gouvernement formé de partis aux intérêts diamétralement opposés. La Liste arabe, qui n’est pas membre de la coalition constitue cependant un filet de sécurité pour la coalition en cas de défection de l’un des petits partis.

Bien que les discussions et le vote du prochain budget ne sont pas encore é l’ordfre du jour, un haut responsable de la Liste arabe a déjà prévenu : « La coalition va devoir faire beaucoup d’efforts pour nous convaincre de collaborer avec elle pour le vote du budget. Des représentants de tous les partis de la coalition nous ont déjà contactés pour nous demander notre soutien pour des lois spécifiques ».

Photo Flash 90