L’obsession anti-Netanyahou ne connait point de repos. La Liste arabe a annoncé à la coalition qu’elle peut compter sur ses six voix pour faire passer le texte de loi interdisant à une personne sous le coup d’une inculpation de pouvoir former un gouvernement. Cette loi préparée par le ministre de la Justice Gideon Saar par pur désir de vengeance personnelle envers Binyamin Netanyahou ne serait pas sûre de passer car le parti Ra’am s’est dit opposé à des lois personnalisées et la ministre de l’Intérieur Ayelet Shaked n’y est pas très favorable non plus. Avec les six voix de la Liste arabe, le texte pourrait passer s’il est présenté au vote de la Knesset.

Lundi, le député David Amsellem (Likoud) s’est toutefois dit confiant, indiquant qu’en cas de victoire de Binyamin Netanyahou lors de prochaines élections, la nouvelle Knesset annulera cette loi avant que le gouvernement soit formé.

Photo Flash 90