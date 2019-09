Après avoir été reçue par le président de l’Etat, la Liste arabe et ses treize députés a officiellement recommandé Benny Gantz pour former le procghain gouvernement. Le président du parti Ayman Oudeh n’a pas caché son objectif: “Généralement, nous ne recommandons personne, mais là, nous voulons mettre fin au règne de Binyamin Netanyahou”. Dans une interview accordée au New York Times, Ayman Oudeh a affirmé que “l’ère Netanyahou est révolue” et que “c’est la Liste arabe qui décidera qui sera le prochain Premier ministre”.

Ahmad Tibi a comme d’habitude utilisé l’outrance: “Pendant des années nous avons été une nation pourchassée, mais maintenant c’est nous qui pourchassons Netanyahou. J’espère qu’il s’en ira chez lui. Nous sommes devenus un acteur politique central et je suis certain que le but que nous avons marqué à la 90e minute sera décisif”. Devant le président de l’Etat, le député a eu le culot de répéter ce qu’il avait dit il y a quelques semaines à la Cour suprême: “Nous ne sommes pas des invités ici, nous sommes les propriétaires”!!

Au Likoud on a réagi en rappelant avoir averti avant les élections que Benny Gantz serait prêt à s’allier avec les partis arabes riens que pour arriver au pouvoir. Le Premier ministre a diffusé une vidéo dans laquelle il annonce qu’il y a désormais deux options possibles: un gouvernement minoritaire de Benny Gantz qui s’appuiera sur des partis arabes qui nient le droit à un Etat juif et glorifient les terroristes ou un gouvernement national de large union qu’il va s’efforcer de former.

Une réaction était également attendue de la part de “l’aile droite” de Bleu-Blanc, le parti Telem de Moshé Yaalon. Yoaz Hendel a eu du mal à justifier cette démarche en certifiant “qu’aucun accord avait été conclu entre Bleu-Blanc et la Liste arabe” et “que le prochain gouvernement sera sioniste”. Une réaction très peu crédible. En effet, on imagine mal la Liste arabe ne pas avoir monnayé ce soutien historique. Signe qui ne trompe pas, tous ceux de la liste qui se sont exprimés après la décision ont fait part d’un “tournant tournant historique pour la population arabe israélienne” et même d’une “retour aux jours d’Itshak Rabin”.

La haine de Binyamin Netanyahou semble décidément permettre ce qui paraissait encore impossible hier!

De son côté, Avigdor Lieberman a décidé de ne recommander aucun des deux candidats, reprochant à Binyamin Netanyahou d’avoir scellé une alliance avec les partis orthodoxes et soupçonnant d’autre part Benny Gantz de vouloir faire alliance avec la Liste arabe ou de lever le veto sur les partis orthodoxes.

Vidéo:

Vidéo sur une manifestation de familles endeuillées contre Benny Gantz devant la résidence présidentielle_

Photo Yonatan Sindel / Flash 90