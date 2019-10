La Ligue arabe et les ministres des Affaires étrangères du monde arabe ont dénoncé avec sévérité l’invasion du nord-est de la Syrie par l’armée turque et les massacres de Kurdes. Ils accusent Ankara de procéder à une épuration ethnique dans cette région et appellent le président Recep Erdogan à cesser les attaques sans délai. La Ligue arabe dénonce également le silence de la communauté internationale face à cette invasion.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères Samah Shukry a accusé la Turquie d’avoir permis le retour en Syrie de groupes terroristes islamiques qui profitent de l’entrée des troupes turques pour remettre le pied dans le nord de la Syrie et y perpétrer des massacres de Kurdes qui avaient réussi à les en déloger. A ce sujet, une milice islamique entrée en Syrie a kidnappé et décapité la présidente du parti kurde syrien « Futur Kurde ».

De son côté, le chef de la diplomatie saoudienne Adel Jubeir a accusé la Turquie de détruire les efforts internationaux de lutte contre Daech et de contribuer à l’entreprise de déstabilisation de la région.

Même le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Syrie doit rester « libre de toute présence étrangère non désirée ».

Aux Etats-Unis, le ton commence à changer envers la Turquie. Le Secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a annoncé que le président Donald Trump a demandé de préparer une série de mesures paralysantes de l’économie turque, qui seront mises en oeuvre en cas de « débordements » dans l’attitude de l’armée turque. Il a indiqué que le président américain est « très inquiet » quant au sort des civils kurdes et a rappelé que les Etats-Unis interdisent formellement à la Turquie de libérer des terroristes de Daech afin qu’ils aident l’armée turque.

Dans le silence international, l’armée turque a déjà rasé de nombreux villes et villages kurdes et provoqué l’exode de plusieurs centaines de milliers de civils.

Photo Twitter