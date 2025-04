Le ministre des Finances Betsalel Smotrich a de nouveau suscité l’indignation en déclarant sur Radio Galei Israel ce lundi que la destruction du Hamas devait avoir la priorité sur la libération des otages israéliens. « La vérité doit être dite : le retour des kidnappés n’est pas l’objectif le plus important, même si c’est bien sûr un objectif très important, » a affirmé le ministre, membre du cabinet de guerre.

Dans cette intervention, Smotrich a exhorté le gouvernement à « mettre fin à Gaza une fois pour toutes » et à « détruire le Hamas » pour empêcher toute répétition des attaques du 7 octobre. « Nous devons comprendre qu’à Gaza, il ne peut y avoir une situation où le Hamas reste présent et existe, » a-t-il insisté.

S’adressant directement au Premier ministre Netanyahou, le ministre des Finances a ajouté: « Il n’y a pas d’excuses et je dis au Premier ministre : nous n’avons plus de temps. L’alternative à la reddition est de prendre des territoires dans la bande de Gaza et de détruire le Hamas. »

Ce n’est pas la première fois que le ministre des Finances tient ces propos. Il avait déjà fait des déclarations similaires en février, affirmant qu’il était « l’un des rares à avoir eu le courage de dire ce que pense la majorité du public ». Betsalel Smotrich est l’un des membres du gouvernement à avoir voté contre le dernier accord qui a permis la libération de 25 otages.

Le Forum des familles d’otages a exprimé son indignation, déclarant au ministre : « Honte à Betsalel Smotrich. Au moins, il révèle au public la dure vérité : ce gouvernement a délibérément décidé d’abandonner la cause des personnes kidnappées.

S’adressant directement au ministre, elles ont ajouté : « Ministre Smotrich, l’histoire se souviendra de la façon dont vous avez fermé votre cœur face à vos frères et sœurs captifs et choisi de ne pas les sauver. »

Le président de la commission des finances, le député Moshe Gafni, a vivement réagi aux déclarations du ministre Smotrich concernant les otages israéliens : « Le retour des personnes enlevées est la question la plus importante. »

La réponse de Smotrich ne s’est pas fait attendre : « Quiconque vit encore avec la conscience de l’exil et le sentiment que l’État d’Israël n’est pas le retour à Sion et le rassemblement des exilés est capable de penser à comparer la réalité actuelle à l’époque de la destruction du Second Temple. »

L’ancien ministre Avigdor Lieberman est également intervenu dans la controverse, attaquant Smotrich : « Jusqu’au 7 octobre, Smotrich ignorait ce qu’était la force Nuhba et prétendait que le Hamas était un atout. Quiconque avait tort à l’époque, mieux vaut se taire maintenant. Le retour de toutes les personnes enlevées n’est pas sujet à débat ; c’est un devoir moral et national. »

En réponse, Smotrich s’est contenté de citer les propres paroles de Lieberman : « Si j’avait été ministre de la Défense, j’aurais éliminé Haniyeh dans les 48 heures. »