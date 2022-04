Détail étrange et qui pourrait en dire long sur les coulisses de la démission de Silman, la lettre de démission envoyée au Premier ministre est sortie d’un ordinateur du bureau du député, chef du parti Hatsionout Hadatit, Betsalel Smotrich.

C’est le journaliste Ishay Cohen de Kikar Hashabbat qui l’a révélé.

D’après les analystes politiques, ce détail prouve qu’Idit Silman a agi en secret, ses propres équipes n’étant pas au courant de ce qui se tramait. Elle a donc préféré écrire sa lettre dans le bureau de Smotrich, avec lequel les contacts étaient permanents, ainsi qu’avec le Likoud. Ainsi, elle ne risquait pas de voir l’information fuiter vers son parti ou à l’extérieur, avant qu’elle n’ait pris sa décision de manière définitive.

Le site d’informations ‘Srugim’ a, par ailleurs, révélé que le ministre du Logement, Zeev Elkin, avait eu connaissance de la volonté de démission de Silman déjà la semaine dernière. Il a gardé l’information parce que dit-il, Idit Silman n’est pas de son parti. »La convaincre ne relève pas de ma responsabilité. Elle n’appartient pas à ma formation politique ».

Au sein de Yamina, on reproche au Premier ministre de s’être endormi sur ses lauriers. »Avant-hier, Bennett et son bureau entendent le mari de Silman à la radio qui tient des propos contre le gouvernement (et déclare que son épouse a des lignes rouges, des sujets sur lesquels aucun compromis n’est possible selon elle, ndlr). Et ils ne comprennent pas qu’il se passe quelque chose? Ils ont méprisé les plaintes de Silman ».

Pas plus tard qu’hier, en conférence de presse, Naftali Bennett a minimisé la querelle qui opposait Silman à Horowitz sur le hametz dans les hôpitaux pendant Pessah. Il a refusé de soutenir la membre de son parti.