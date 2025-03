« Cher Yarden, nous nous sommes vus le dernier shabbat mais tu ne te souviens probablement pas de moi car plus de dix mille personnes sont venues te réconforter dans ton deuil pour Shiri, Ariel et Kfir.

Je t’ai serré dans mes bras et je t’ai dit : « Il n’y a pas de mots. » C’était pour ma part le seul message que je pouvais entendre de la part des gens qui venaient me voir lors de ma propre shiva. J’ai perdu ma femme et mes deux filles dans un attentat terroriste il y a deux ans dans la vallée du Jourdain. Tu as survécu cinq cents jours dans l’enfer des tunnels terroristes du Hamas, puis tu es arrivé dans un autre type d’enfer lorsque tu as découvert que toute ta famille bien-aimée avait été assassinée.

On ne peut pas comparer les traumatismes. Mais peut-être que certaines des leçons que j’ai apprises au cours des deux dernières années pourront t’aider maintenant et dans les mois difficiles à venir. Peut-être qu’ils aideront également d’autres personnes confrontées à un deuil ou à un traumatisme, c’est pourquoi je rends cette lettre publique.

Tout d’abord, on te donnera probablement des sédatifs et des somnifères pour te permettre de traverser les premières semaines de deuil. C’est comme ça que ça s’est passé pour moi. J’ai découvert que sans eux je ne pouvais pas respirer. Mais après un mois et demi, je me suis rendu compte qu’ils retardaient ma guérison, alors je me suis rapidement tourné vers un acupuncteur. Après une ou deux séances, j’ai arrêté de prendre toutes les pilules et tous les comprimés, et j’ai pu respirer et dormir sans. Je te recommande d’essayer. Je crois qu’à un moment donné, il te faudra ressentir toute la douleur pour commencer à sortir du gouffre du chagrin dans lequel tu te trouves.

Par ailleurs, il est possible que, comme moi, tu bénéficies également d’un suivi psychologique régulier. J’ai abandonné après dix séances. Je suis parti parce que je me suis rendu compte qu’avant chacune d’elles j’étais terrifié, que pendant je pleurais, et qu’ après je me sentais misérable, jour après jour, jusqu’à la réunion suivante. Mon psychologue m’a dit lors de la première rencontre : « Je n’ai jamais rien vu de tel que votre traumatisme : il n’y a rien de tel dans nos manuels. Apprenons ensemble. »

J’ai découvert que la psychologie ne m’aiderait pas. Peut-être que si j’avais été profondément anxieux à cause de quelque chose qui m’était arrivé quand j’étais enfant, cela m’aurait aidé d’en parler avec quelqu’un et de découvrir les racines de ma douleur. Mais je savais ce qui causait ma douleur, et tu le sais aussi. Je n’avais pas besoin d’en discuter chaque semaine avec un inconnu.

Alors qu’est-ce qui m’a aidé ? Les amis et la famille. Heureusement, dans ma communauté à Efrat, les gens savaient quoi faire. Durant ces sept jours, j’ai pris le parti de nommer une secrétaire officieuse. Elle a pris tous les appels et toutes les demandes de renseignements et a organisé mon emploi du temps pour les semaines à venir : un programme chargé de réunions avec des personnes qui voulaient me parler, m’interviewer ou partager leurs projets avec moi. Cela m’a sauvé. Il est probable que toi aussi, tu auras du mal à organiser ta vie dans les semaines ou les mois à venir, ou à faire face au terrible statut de « célébrité » qui t’a été imposé. Alors trouve quelqu’un pour t’aider dès que possible (peut-être qu’un de tes amis qui lira cette lettre voudra se porter volontaire pour cela).

D’autres de mes amis sont passés à l’action. Ils ne m’ont pas dit : « N’hésite pas à m’appeler si tu as besoin d’aide. » Ils m’ont dit : « Je viendrai te voir lundi à quatorze heures. Tous les lundis à quatorze heures. » Et ils continuent de le faire encore aujourd’hui. Près de deux ans après la catastrophe, j’ai encore sept amis que je retrouve chaque semaine – pour des promenades, pour étudier, pour discuter. C’est un atout inestimable. Si vous êtes un ami proche de Jordan, veuillez planifier une réunion hebdomadaire avec lui à partir de maintenant. Vous serez son masque à oxygène.

Je te recommande également d’apprendre à gérer les déclencheurs. Des déclencheurs t’entoureront de toutes parts : des choses qui te rappelleront ce que tu avais et que tu as perdu, et qui provoqueront un débordement émotionnel. Dans notre situation, presque tout est un déclencheur. Tu entres dans une maison vide – ou une maison que les terroristes ont détruite – et ta femme n’est pas là. Si pendant ta pause déjeuner au travail tu avais l’habitude d’appeler la maison, ce moment chaque jour sera désormais un déclencheur. Le moment arrive où tu aurais dû aller chercher Ariel à la maternelle – et désormais c’est un moment déclencheur. Tu vois une mère avec un bébé dans une poussette, comme un Kfir, et c’est un autre déclencheur. Les endroits où tu avais l’habitude d’aller avec ta famille, et même conduire ta voiture sans rehausseur et sans siège bébé à l’arrière – ces éléments peuvent également désormais être des déclencheurs.

Comment parvenons-nous à vivre au milieu de tous ces souvenirs accablants ? C’est très difficile. Avec ta permission, je vais te suggérer quelques méthodes que j’ai apprises par expérience ou par d’autres. Tout d’abord, crée une routine différente de celle que tu avais avant la catastrophe. Si tu le peux, change de travail. Un nouvel endroit qui offrira également une nouvelle routine avec moins de souvenirs. Deuxièmement, dans les situations que tu ne peux pas changer, sache que la première fois que tu les rencontreras, ce sera difficile. La deuxième fois sera moins difficile. La troisième ou la quatrième fois, ce ne sera pas aussi bouleversant. Sois courageux : cela en vaut la peine.

Et enfin, sache que Shiri, Ariel et Kfir sont dans un bon endroit. Ils sont assis sur le trône d’honneur de Dieu, au plus haut niveau, au-dessus de tous les justes qui ont jamais vécu et qui n’ont pas été tués pour sanctifier Dieu. Ils te sourient d’en haut et veulent que tu sois heureux. À l’âge de cent vingt ans, tu les rejoindras et tu pourras également exiger des explications de Dieu. Mais pour l’instant, toi et moi devons vivre en sachant que nous sommes dans ce monde pour y accomplir quelque chose de plus.

Consacre ton temps à raviver leur mémoire. Alors que j’étais assis pour la shiva, j’ai senti que quinze millions de Juifs à travers le monde m’embrassaient chaleureusement. Lors des funérailles de Shiri, Ariel et Kfir et de la veillée funèbre, des centaines de millions de personnes aux quatre coins du monde t’ont accueilli dans leur cœur. Les bâtiments publics du monde entier ont été illuminés en orange en symbole de ce que tu avais perdu. Tu as été choisi pour porter un message à tous les humains. Tout ce que tu feras à partir de maintenant sera dédié à la mémoire de Shiri, Ariel et Kfir.

Je te bénis afin que ce jour ne soit pas loin et que lorsque tu te souviendras de ton épouse et de tes fils bien-aimés, ce ne sont pas des larmes qui monteront sur ton visage, mais un sourire. Tu souriras parce que tu sauras que tout ce que tu accomplis dans ta vie arrive grâce à eux. Et tu accompliras beaucoup de choses. Nos tragédies n’ont aucune explication ni justification – mais tu trouveras un nouveau sens à ta vie et un nouvel espoir pour l’avenir, et ils te permettront de dépasser les profondeurs de la douleur.

Le rameau d’olivier est l’un des symboles du peuple d’Israël. Nous sommes comme des olives car lorsque nous sommes écrasés, nous devenons de l’huile d’olive : quelque chose de plus précieux et de plus fin que ce que nous étions auparavant. Qu’il soit comme un olivier; Que la mémoire de Shiri, Ariel et Kfir Yinon reste à jamais dans le cœur de toutes les bonnes personnes du monde ; Et que ton amour pour eux soit une bénédiction pour nous tous. artiste. »

Le rabbin Leo Dee est éducateur et vit à Efrat. Son livre, « Changer le monde : la contribution du judaïsme à la modernité », a récemment été publié en hébreu à la mémoire de sa femme Lucy et de ses filles Maya et Rina, assassinées par des terroristes lors de la Pâque juive de 2023.