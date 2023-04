Elkana Gubi, z’l, avait 21 ans lorsqu’il a été tué. Il était alors soldat et vivait avec ses parents et ses 6 frères et soeurs, dans le Goush Katif.

Le 9 mars 2022, un samedi soir, il propose à son frère de le déposer à la base militaire où il avait été appelé en urgence. Les deux soldats prennent la route et arrivés sur le Tsir Hakissoufim, à la sortie du Goush Katif, ils essuient des coups de feu. Ils décident de descendre de voiture afin de stopper les terroristes qui continuent à tirer sur les voitures qui passent.

Les deux frères ouvrent le feu. A cet instant, une jeep de l’armée arrive sur les lieux. Les soldats à son bord pensent qu’Elkana et son frère sont les terroristes et écrasent Elkana, qui ne survivra pas.

Elkana Gubi est enterré dans le Goush Katif, ce lieu qu’il chérissait tant et où il voulait passer sa vie.

Puis est arrivé le désengagement de Gaza. Les habitants ont été expulsés et les morts déterrés pour être enterrés ailleurs en Israël. La douleur est vive lorsque la famille Gubi se voit contrainte d’arracher Elkana à cette terre qu’il aimait si fort.

La famille décide de l’enterrer sur le Mont Herzl – »le seul endroit où nous étions sûrs que jamais nous ne serions expulsés », confie Moshé, le père d’Elkana. Un deuxième enterrement, une journée de shiva et la plaie ouverte à vif qui ne se referme pas.

Cette année, alors que des appels à transformer les cérémonies de Yom Hazikaron en lieu de conflit politique se sont multipliés ces derniers jours, alors que des ministres et des députés ont été contraints de renoncer à leur présence lors de ces moments de recueillement national, la famille Gubi, d’ordinaire discrète, a tenu à publier un message. Le premier Yom Hazikaron après l’expulsion du Goush Katif et le deuxième enterrement d’Elkana a été très dur pour la famille. Les politiques qui étaient présents et qui ont parlé, étaient les mêmes que ceux qui avaient décidé de leur déracinement et les avait obligés à déplacer la sépulture d’Elkana et pourtant, ils se son tus.