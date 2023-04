Comme chaque année, la journée de Yom Haatsmaout est marquée par plusieurs événements prestigieux. Après la remise du prix des meilleurs soldats à la résidence du Président, les yeux se sont tournés vers le Binyané Haouma pour la finale du concours biblique international.

L’édition 5783 de ce grand concours aussi renommé que difficile a été remportée par Emouna Cohen, élève en classe de 1e, à l’oulpena (école religieuse pour filles dans le secteur sioniste religieux) de Baharan, située près de Guedera. Elle a été la meilleure des 41 candidats venus d’Israël et du reste du monde.

C’est aussi une jeune fille qui s’est hissée à la deuxième place: Netta Laks, de l’oulpena Shirat Hayam, à Névé Tsouf. Un jeune israélien est sur la troisième marche du podium et une jeune américaine a terminé à la quatrième place.

Emouna Cohen a confié: »Cela fait trois ans que je me prépare pour ce concours, je suis très émue. C’est passé tellement vite, je ne réalise pas. Apprenez la Bible, elle est notre vie. Je souhaite que tout le peuple d’Israël la connaisse et vive ce qui y est écrit ».

Cela fait 60 ans que se concours se déroule à Jérusalem, pour Yom Haatsmaout. Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, le président de la Knesset, Amir Ohana, le ministre de l’Education, Yoav Kish, et le maire de Jérusalem, Moshé Leon, étaient présents.

Le ministre Kish a prononcé un discours dans lequel il a insisté sur l’importance, à ses yeux, de l’étude de la Bible dans les écoles en Israël et a affirmé que sous son mandat, l’apprentissage de ce texte sacré serait une priorité.

Ce soir (mercredi), Yom Haatsmaout s’est conclu par la remise du Prix d’Israël à 12 personnalités, chacune dans son domaine, au Binyané Haouma, à Jérusalem. Parmi les lauréats se trouve Rahel Haber, l’épouse du défunt Rav Avraham Yeshayahou Heber qui avait fondé l’association »Matnat Haïm » pour les dons de rein altruistes, et qu’elle dirige aujourd’hui.

Michal Rubiner, qui a reçu le Prix d’Israël dans le domaine artistique, a fait passer une lettre à Netanyahou lorsqu’elle lui a serré la main. Elle a raconté le contenu de ce courrier et la raison de son geste tout à fait inhabituel en cette circonstance: »Je me suis adressée à lui en tant qu’adulte responsable et je lui ai écrit que la crise interne nous met en péril. Je voulais prendre la parole, mais comme cela n’a pas été possible alors j’ai écrit une lettre. J’attends une réponse ».