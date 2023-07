Bonne nouvelle pour le secteur de la high tech. La Knesset a voté une loi qui favorisera les investissements dans cette branche.

Cette loi, initiée par la députée Orit Farkash Hacohen du Mah’ané Hamamla’hti, encourage les investissements en offrant des avantages fiscaux aux investisseurs dans la high tech israélienne ainsi que des avantages aux sociétés qui en acquièrent d’autres ou qui fusionnent avec d’autres. Le but de la loi est de préserver Israël comme un pays attractif pour les investissements technologiques et de soutenir le développement de cette industrie.

Ofir Akounis, le ministre des Sciences et des Technologies, s’est félicité du vote de cette loi: ”Il s’agit d’une grande nouvelle pour le secteur de la high tech qui subit un ralentissement depuis le deuxième semestre 2022. Le but de la loi est de lever les obstacles et d’encourager la création et la croissance de sociétés high tech israéliennes. Je suis sûr que cette loi pourra constituer un tournant pour la high tech israélienne. Je veux remercier le président de la commission des Finances, le député Moshe Gafni, qui a oeuvré rapidement pour préparer cette loi aux deuxième et troisième lectures”.

La députée Orit Farkash Hacohen qui est à l’origine de cette loi, lorsqu’elle officiait comme ministre de l’Innovation, sous le gouvernement Bennett-Lapid, a déclaré: ”Cette loi est importante pour l’industrie high tceh israélienne. La loi encourage et renforce la prospérité de l’industrie high tech sur le long terme. Le gouvernement doit, sans cesse, se soucier de lever les obstacles au financement des sociétés high tech en développement”.