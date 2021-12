La Knesset a repoussé mercredi soir une texte appelant le Premier ministre à faire adopter une décision gouvernementale pour régulariser les jeunes localités juives de Judée-Samarie comme il l’a promis avant les élections et à ne pas détruire la yeshiva de ‘Homesh. Le texte a été rejeté par 59 voix contre 50, dont les voix de Yamina.

Ce vote a créé des tensions entre deux membres de Yamina, le député Yom Tob Kalfon et la présidente de la coalition Idit Silman. Kalfon souhaitait ne pas prendre part au vote et se dirigeait vers la sortie de l’hémicycle quand Silman l’a rattrapé et l’a intimé de rester pour participer au vote, affirmant que le résultat serait serré à une voix près. Après l’annonce du résultat, Yom Tob Kalfon a apostrophé Idit Silman et l’a accusée de lui avoir menti.

Betzalel Smotritch, président de Hatziyonout Hadatit a réagi à ce vote : « Les députés de Yamina au grand complet, avec la Liste arabe, viennent de faire tomber un texte demandant au gouvernement de régulariser les jeunes localités juives de Judée-Samarie et de ne pas détruire la yeshiva de ‘Homesh en réaction à l’attentat ».

La Knesset devait également se prononcer sur un texte déclaratif proposé par Ahmad Tibi (Liste arabe) formulé ainsi : « L’entreprise des implantations juives de (de Judée-Samarie) est un obstacle à la paix ainsi qu’un crime de guerre. La solution qui s’impose est le démantèlement des implantations, la fin de l’occupation et la création d’un Etat palestinien ». Ce texte odieux a été repoussé à une très large majorité, 98 députés contre 9. Sur ce vote, les députés de Ra’am présents ont voté en faveur du texte avec la Liste arabe, s’arrogeant une nouvelle fois le droit de ne pas respecter la discipline de coalition.

