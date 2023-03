Le parti Israël Beitenou a déposé aujourd’hui à la Knesset un projet de loi sur l’application de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain. Le projet était présenté pour un vote en lecture préliminaire.

Il y a deux semaines, le conseil des ministres qui étudie les lois à présenter devant la Knesset avait décidé de ne pas soutenir cette proposition et de la repousser de six mois. La faction parlementaire d’Israël Beitenou a donc décidé de le présenter malgré tout, obligeant ainsi les 64 députés de la coalition à voter contre une de leurs promesses de campagne.

Le projet de loi n’a donc pas passé l’étape du vote en lecture préliminaire: 65 députés ont voté contre et 14 pour. Notons que plusieurs députés de la coalition n’étaient pas présents au moment du vote et qu’Avi Maoz a décidé de ne pas respecter la discipline de coalition en votant en faveur de la proposition de loi.

Le député Guidon Saar s’est moqué sur Twitter en postant la photo du résultat du vote à la Knesset assortie du commentaire: »Un gouvernement à droite toute, mon oeil ».

Il convient de noter que ce genre de propositions de lois, déposées dans ces conditions sont davantage destinées à piéger la coalition qu’à véritablement faire avancer les sujets concernés. On se souvient que lors de la précédente Knesset, des lois semblables avaient été déposées puis rejetées par la Knesset, y compris par les députés de la coalition identifiés avec la droite.

La ministre des Implantations, Orit Struk (Hatsionout Hadatit), a écrit sur Twitter après le vote: »Ce n’est pas Liberman qui mène la danse! Par la grâce de Dieu, nous avons fait tomber la dangereuse coalition que Liberman avait formée avec la branche politique du mouvement islamiste. Nous avons eu le mérite de construire un gouvernement merveilleux, qui a déclaré que l’application de la souveraineté israélienne sur la Judée-Samarie serait en tête de ses priorités. Et nous agissons dans ces régions comme aucun gouvernement ne l’a fait depuis des années: 9 nouvelles implantations, des dizaines d’avant-postes vont entamer un processus de régularisation accéléré, près de 10000 unités de logements ont été autorisées, la construction de la route de contournement de Hawara va être accélérée ainsi que toutes les routes que Merav Mihaeli avaient volontairement bloquées en mettant en danger la vie des voyageurs et j’en passe. Bien sûr, tout n’est pas parfait. Comme dans toute coalition, il existe des divergences, il y a des batailles à mener à l’intérieur, et même des couleuvres à avaler. Mais il suffit de regarder Liberman et ses partenaires de la coalition Abbas, Tibi et Odeh pour comprendre que sa loi sur la souveraineté n’est même pas une couleuvre ».