L’assemblée plénière de la Knesset a adopté à une large majorité – 64 voix contre 14 – l’accord de normalisation entre Israël et le royaume du Bahreïn.

En préambule du vote, le président de la Knesset avait déclaré : « La voie vers la paix ne passe pas par des concessions sur des parties de notre sol ou sur le terrorisme. J’espère que ces principes directeurs guideront toute Administration américaine et tout gouvernement israélien. Pour atteindre la sécurité de la région, il faut arriver à une paix authentique (…) La signature de cet accord de paix avec le Bahreïn n’aurait pas été possible sans la vision et les efforts déployés sur ce dossier par le Premier ministre Binyamin Netanyahou, par le président Donald Trump et leurs équipes dévouées respectives (…) La signature des accords avec les Emirats et avec le Bahreïn prouve combien il est important de regarder la réalité de la région avec lucidité… ».

Avant de passer au vote, le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’était adressé aux députés de la Liste arabe unifiée, les exhortant à voter cette fois-ci en faveur de ces accords de paix, avec une allusion à de futurs autres accords : « Vous avez une nouvelle occasion aujourd’hui, et si ce n’est pas aujourd’hui, nous vous donnerons bientôt une autre opportunité pour réparer ».

Mais rien n’a fait, les députés arabes ont une nouvelle fois voté contre un accord de paix avec un pays…arabe !

Photo Illustration