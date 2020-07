La Knesset en séance plénière a adopté en 2e et 3e lectures le plan de gratifications élaboré par le Premier ministre et le ministre des Finances. Soixante-huit députés ont voté en faveur du plan et il n’y a pas eu d’opposition.

En vertu de ce plan, chaque personne âgée de plus de 18 ans recevra une gratification de 750 shekels. Pour les familles, une prime de 500 shekels par enfant sera rajoutée jusqu’au quatrième enfant, et de 300 shekels pour chaque enfant supplémentaire. Par ailleurs, un supplément de 750 shekels sera versé aux personnes qui bénéficient déjà d’allocations ou de primes de retraite de la part du Bitoua’h Leoumi. L’argent arrivera sur les comptes en banque des bénéficiaires dès dimanche.

Après le vote, le ministre des Finances a déclaré : « Je suis heureux que cette loi ait passé car elle accorde un soutien large et transmet un message à la population que le gouvernement et la Knesset sont à ses côtés. Nous allons agir conformément au devoir de solidarité afin que nous puissions traverser cette période difficile ensemble vers un avenir rose et prometteur, dès que nous aurons trouvé un vaccin et que nous aurons pu reprendre une activité économique tournée vers la croissance. »

