La Knesset a adopté cette nuit (mercredi à jeudi) la loi qui permet l’expulsion des familles des terroristes du territoire israélien.

La loi confère au ministre de l’Intérieur l’autorité pour expulser du territoire israélien les proches d’un terroriste s’il estime qu’ils étaient au courant de son intention criminelle et n’ont pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour l’en empêcher, comme par exemple le dénoncer aux services de sécurité. L’expulsion sera également possible si les proches ont manifesté leur soutien à l’acte du terroriste. L’ordre d’explusion sera valabke pendant au moins 7 ans et au maximum 15 ans pour une personne disposant de la citoyenneté israélienne. Pour ceux disposant d’un permis de séjour provisoire ou permanent en Israël, la peine d’expulsion sera d’au moins 10 ans et au maximum 20 ans.

Le ministre pourra alors ordonner l’expulsion de ces proches vers Gaza ou toute autre destination qui sera décidée en fonction des circonstances.

La loi, proposée par le député Ofir Katz (Likoud) et Oded Forer (Israël Beitenou) a été adoptée par 61 voix pour et 41 contre. Les partis arabes se sont opposés ainsi que de nombreux députés de l’opposition.

Une seconde loi visant à promouvoir la lutte contre le terrorisme a été adoptée cette nuit par la Knesset par une majorité de 55 voix pour et 33 contre. Il s’agit d’une proposition des députés Itshak Kroizer (Otsma Yehoudit), Ariel Kalner (Likoud) et Dan Illouz (Likoud) qui prévoir la possibilité pour la justice de condamner à de la détention un mineur de moins de 14 ans reconnu coupable de meurtre ou d’acte terroriste.

Cette loi, valable pour 5 ans et renouvelable, dipose que le mineur pourra être détenu dans un centre fermé jusqu’à ses 14 ans puis la fin de sa peine sera effectuée en prison après un suivi judiciaire.

Par ailleurs, le tribunal pourra transformer la peine en centre fermé par une peine de prison pouvant aller jusqu’à 10 jours s’il estime que le mineur représente une menace pour les autres. Dans le cas d’une récidive le tribunal pourra transformer cette peine de prison pour une durée qu’il lui reviendra de déterminer.