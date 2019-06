C’est par 67 voix contre 54 et 5 abstentions que la Knesset a élu lundi après-midi le prochain Contrôleur de l’Etat. Il s’agit de Matanyahou Engelman, candidat qui avait la faveur du Premier ministre Binyamin Netanyahou. Il a été préféré à Giora Rom. Il prendra officiellement ses fonctions le 4 juillet prochain et succèdera au juge Yossef Shapira après sept ans de mandat.

Matanyahou Engelman a été chaleureusement féliciité par le président de la Knesset Yuli Edelstein qui a déclaré: « Je tiens à féliciter le nouveau Contrôleur de l’Etat que la Knesset a pu élire malgré les turbulences actuelles ». Edelstein a rappelé les principales missions du Contrôleur de l’Etat qu’il a comparé à un « médecin de l’Etat et de la société israélienne ». Il lui a souhaité plein succès dans sa mission difficile soulignant son palmarès et ses aptitudes remarquables.

Matanyahou Engelman a quant à lui déclaré: « C’est un immense honneur pour moi et ma famille. L’institution du Contrôleur de l’Etat est l’une des pierres de voûte de la démocratie israélienne et j’entre dans cette fonction avec humilité et sentiment de responsabilité nationale. Je n’aurai devant les yeux que le bien de l’Etat et de ses citoyens. Je remercie le Premier ministre pour son soutien tout au long du chemin et je remercie les députés pour avoir choisi ma candidature ».

Une victoire pour Binyamin Netanyahou

Un haut responsable du Likoud a estimé que l’élection de Matanyahou Engelman constitue « une grande victoire pour Binyamin Netanyahou qui s’est énormément investi pour cette élection », et a expliqué: « Ce vote constitue un signe clair de protestation contre les tentatives de remplacer le pouvoir exécutif par différents organes de contrôle qui n’ont pas été élus. Cette conception est celle qui est prônée par le futur contrôleur de l’Etat ainsi qu’il l’a présentée aux députés lors de ses auditions ».

Il a révélé que le Premier ministre n’a pas épargné ses efforts et ses interventions pour faire élire Matanyahou Engelman, aidé de Zeev Elkin et des chefs de partis de la « coalition ». Les députés de droite ont noté avec satisfaction que le nouveau Contrôleur de l’Etat a l’intention d’introduire des réformes dans le fonctionnement de l’institution avec une préférence pour corriger les disfonctionnements plutôt que de se substituer au gouvernement.

