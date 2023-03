En 2017, une école palestinienne a été construite de manière illégale sur la réserve naturelle d’Hérodion, dans le Goush Etsion.

Au moment de sa construction, le mouvement Regavim s’était tourné vers les autorités de l’Etat pour qu’elles arrêtent les travaux qui étaient effectués illégalement. En outre, rien ne justifiait le besoin d’une école supplémentaire à cet endroit. Il apparaissait clairement que cela n’était qu’un prétexte pour les Palestiniens pour s’accaparer du terrain et rompre la continuité des implantations juives dans la région.

En l’absence de réponse de l’Etat, Regavim a déposé une plainte devant les tribunaux. Une expertise de l’Etat a ensuite conclu à la dangerosité du bâtiment qui menace de s’effondrer à tout moment.

La semaine dernière, le juge Elie Abrabanel a ordonné à l’Etat d’empêcher tout accès, toute entrée ou toute utilisation de l’école qui a été construite illégalement et qui représente un danger immédiat pour ses occupants.

L’ONU a décidé de manifester son opposition à la décision de justice israélienne. Dans un rapport, elle avance que la destruction de l’école va entrainer une crise humanitaire et qu’il convient donc de s’y opposer. »Chaque enfant a le droit à l’éducation, l’autorité d’occupation doit le garantir. Les Etats membres doivent appeler Israël à cesser les destructions programmées, y compris celle d’une école, en conformité avec ses engagements devant le tribunal international des droits de l’homme ».

Le mouvement Regavim a réagi à ce rapport en pointant l’hypocrisie de l’ONU qui dénie le droit israélien »afin d’aider les Palestiniens à s’accaparer des territoires. L’argument du droit de chaque enfant à l’éducation est un mensonge. Il n’existe pas moins de trois écoles à proximité et l’école située sur la réserve naturelle d’Herodion est la plus éloignée des lieux d’habitation ».

Pour Shlomo Neeman, président du conseil régional du Goush Etsion et du conseil de Judée-Samarie: »Si demander le respect de la loi revient à créer une crise humanitaire aux yeux de l’ONU, cela signifie qu’elle encourage les arabes à transgresser la loi. L’ONU s’avère être un organisme qui encourage l’anarchie et la délinquance. La décision du tribunal ordonne de détruire l’école pour protéger les enfants, puisque le bâtiment peut s’effondrer et l’ONU est prête à les sacrifier sur l’autel de sa fausse morale ».

En Samarie, les Palestiniens sont en train de construire une route qui va entrainer une détérioration du site historique de Sebastia. L’organisation »Shomrim al anetsa’h » et des employés du conseil régional de Samarie ont constaté que des engins de construction sont à l’oeuvre et détruisent des sites archéologiques datant de l’époque où la ville était l’une des plus importantes du royaume d’Israël.

La muraille construite par Hérode a été endommagée et des caveaux funéraires ont été pillés et profanés.

Les représentants de l’Autorité Palestinienne ont jeté des carcasses de cochons dans les tombes antiques qu’ils ont profanées pour tenter d’empêcher les archéologues israéliens d’entrer afin d’évaluer l’étendue des dégâts causés.

Yossi Dagan, président du conseil régional de Samarie et Moshé Gutman, directeur de Shomrim al anetsa’h, une organisation qui s’est fixée comme mission de préserver les vestiges de Judée-Samarie contre le vandalisme palestinien, tirent la sonnette d’alarme. »Nous sommes en train de perdre la Samarie antique. La destruction dure depuis plus d’un mois sans réel réaction, sans qu’aucun des vandales ne soit arrêté par l’Autorité palestinienne ou la municipalité arabe de Sebastia. Le gouvernement israélien doit réagir immédiatement et avec sévérité tout comme il réagirait si un bulldozer montait sur le parc national de Césarée ou si l’Iran détruisait les tombeaux de Mordehaï et Esther. Nous ne devons pas nous taire », a déclaré Moshé Gutman.