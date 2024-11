Le tribunal français d’application des peines a ordonné hier (vendredi) la remise en liberté du terroriste libanais Georges Ibrahim Abdallah, emprisonné depuis 40 en France.

Il avait été condamné à une peine de prison à perpétuité après avoir été reconnu coupable de complicité dans l’assassinat de deux diplomates: l’Israélien Yaakov Bar Simantov et l’Américain Charles Ray, au moment de la guerre civile au Liban. Il avait alors cofondé les Fractions armées révolutionnaires libanaises, groupuscule marxiste prosyrien et anti-israélien qui a revendiqué cinq attentats en France, dont quatre mortels, entre 1981 et 1982.

Libérable depuis vingt-cinq ans, toutes ses demandes de libération conditionnelle avaient été retoquées, sauf une en 2013, acceptée sous réserve qu’il fasse l’objet d’un arrêté d’expulsion qui n’avait toutefois pas été mis en œuvre par le ministre de l’Intérieur d’alors, Manuel Valls.

Le Parquet national anti-terroriste a fait appel de cette décision. L’appel étant suspensif, Georges Abdallah restera incarcéré jusqu’au jugement de l’appel qui doit avoir lieu dans trois mois.