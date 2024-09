Suite aux attentats et tentatives d’attentat, notamment à la voiture piégée, survenus ces derniers jours en Judée-Samarie, la région a été définie comme ”zone de combat” par les services de sécurité, selon un document que s’est procuré Israël Hayom.

Depuis le début de la guerre Glaives de fer, elle était considérée comme un front secondaire, sa caractérisation a donc été revue à la hausse concernant le niveau d’alerte, la plaçant juste derrière la Bande de Gaza.

Les changements que cette définition implique ne se feront pas sentir immédiatement mais une série d’opérations devraient être initiées prochainement.

La semaine dernière, l’opération ”camps d’été” a été lancée en Judée-Samarie avec des interventions dans les camps de réfugiés de Naplouse, Jénine et Toulkarem afin d’éliminer et d’arrêter des terroristes et de détruire des infrastructures terroristes.

Les dirigeants de Judée-Samarie réclament une guerre comme à Gaza dans les nids terroristes de la région. La ministre des Implantations, Orit Struck, a appelé le cabinet sécuritaire à prendre des mesures d’urgence et à déclarer l’état de guerre en Judée-Samarie. ”Il y a deux semaines, cinq chefs du Hamas à Hevron ont été libérés alors qu’ils avaient été arrêtés au début de la guerre pour prévenir tout embrasement en Judée-Samarie. Deux semaines après leur libération, un double attentat à la voiture piégée a été commis dans le Goush Etsion, ceux qui l’ont réalisé venaient de Hevron. Par miracle, nous avons échappé à un drame”, a souligné la ministre.

Dans la ligne de mire de Tsahal: les fêtes de Tichri. L’objectif est de calmer la zone avant ces dates qui sont toujours synonymes de niveau d’alerte élevé.