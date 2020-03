EZRA-EL est une association francophone qui aide les olim en situation de précarité à Netanya. Elle répond aujourd’hui aux besoins de 80 familles, grâce à la générosité de donateurs et à une équipe de 20 bénévoles. Le président Raphaël Amar veut désormais aussi y faire souffler un vent de jeunesse. Des bénévoles dynamiques organisent des soirées et rajeunissent le mouvement, en apportant leur expertise dans les nouvelles technologies. Le 22 mars, l’association organise une journée de la tsedaka, l’occasion pour nous de revenir avec son président sur les actions d’EZRA-EL.

Où en sont aujourd’hui les actions d’EZRA-EL ?

Raphaël AMAR : Nous sommes loin de faire face à toute la misère que nous rencontrons. Le nombre de familles en difficulté augmente très rapidement et le degré de précarité est inimaginable. Cette année, l’hiver a été plus rude que les autres et les logements ont eu besoin d’être chauffés davantage pour limiter l’humidité. La facture d’électricité a beaucoup augmenté et ce poste d’aide a été le plus élevé de notre bilan financier. Nous avons dû refuser ou réduire certaines aides par manque de moyens. Et, croyez-moi, cela nous a profondément peinés.

C’est pourquoi vous avez eu l’idée d’organiser le 22 mars une journée de la tsedaka ?

Raphaël AMAR : Oui. Et j’en profite pour remercier Avi Slama, responsable du département de l’intégration à la Mairie de Netanya, qui nous a soutenus et aidés dans cette action. Mais lors d’une rencontre avec l’association Qualita, ces derniers nous ont appris qu’ils organisaient une journée nationale de la Tsedaka le 8 mars. Nous étions donc prêts à annuler notre journée. Mais, Dieu merci, Qualita nous a encouragé à maintenir notre journée en la qualifiant de Journée de clôture de l’Appel national de la Tsedaka. Et l’association nous a même rejoints en tant que sponsor de cette journée. Merci à Marc Eisenberg et son directeur général, Ariel Kandel.

Que va-t-il se passer les 8 et 22 mars ?

Raphaël AMAR : Le 8 mars, Qualita et toutes ses associations affiliées lanceront un appel dans tout Israël et en dehors d’Israël en demandant à chacun d’aider les familles d’olim francophones (à ce jour on compte 1000 familles sous le seuil de pauvreté). Cette récolte permettra d’aider, pendant toute l’année 2020, les familles avec des bons alimentaires ou des paiements de factures d’urgence. Le 22 mars, journée de clôture de cet appel national, EZRA-EL vous invite à des activités tout au long de la journée de 11h à 23h : chorale, pièce de théâtre, films pour adultes et enfants, conférences, café littéraire, etc… Puis, nous tiendrons un gala de clôture au Hekhal Hatarbout de Netanya avec le « Chandelier enterré » de Stefan Zweig interprété par Steve Kalfa, et en deuxième partie les enfants du Pirkheï Yerushalaim. Cette soirée sera honorée par la présence de plusieurs personnalités.

Qu’attendez-vous de cette journée ?

Raphaël AMAR : Je souhaite que nous ayons une très forte participation à toutes ces activités. Une occasion de se réjouir tout en réalisation un don qui permettra d’aider les plus démunis.

Le mot de la fin ?

Raphaël AMAR : Le 22 mars, nous serons à 18 jours de Pessah. Venez nombreux et donnez pour permettre aux familles de fêter Pessah dignement.

Pour aller plus loin :

Raphaël Amar : 054-6645182