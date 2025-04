Une semaine après avoir annoncé le démantèlement d’une cellule terroriste active sur son territoire affilée au Hamas, la Jordanie interdit le mouvement des Frères musulmans.

Le ministre jordanien de l’Intérieur, Mazen Al-Faraya, a annoncé aujourd’hui dans un communiqué officiel que les membres de ce mouvement auquel appartient le Hamas »s’engagent dans des activités déstabilisatrices mettant en péril la sécurité du pays », et que »la découverte d’explosifs et de roquettes sur le sol jordanien constitue une menace inacceptable pour tout État souverain ».

En conséquence, le ministre a déclaré: »Nous annonçons l’application immédiate des dispositions de la loi contre les Frères musulmans, considérés comme une organisation illégale. Nous avons décidé de confisquer tous leurs biens, d’interdire totalement leurs activités et de fermer leurs bureaux et leur siège. Toute appartenance à cette organisation est désormais interdite, et la promotion de ses idées pourra entraîner des poursuites judiciaires ».

Quelques minutes après cette déclaration, des sources officielles jordaniennes ont confirmé à l’agence Reuters que les autorités appliquaient déjà la décision. La police jordanienne aurait saisi les locaux de l’organisation, marquant le début d’une campagne d’envergure contre la confrérie islamiste.