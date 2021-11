Pendant que le gouvernement vante « l’embellie des relations » avec le royaume hachémite et multiplie les gestes unilatéraux, ce dernier poursuit ses campagnes internationales contre l’Etat d’Israël. La Jordanie et l’Autorité Palestinienne ont annoncé une action commune auprès de l’Onu et de l’Unesco contre la présence juiveau Kotel (Mur occidental) qu’elles appellent « Al-Buraq » et qu’elles considèrent comme un prolongement de la mosquée Al-Aqsa !

Dans une interview au journal « Filistin », le directeur-général de la mosquée, Omar Kissawi accuse Israël de « continuer à violer les lois internationales qui lui interdisent de poursuivre les fouilles archéologiques en Vieille ville de Jérusalem et de falsifier l’histoire de la ville ». Kissawi n’a pas hésiter à dénoncer la présence d’une ‘hanouccia placée sur l’esplanade du Kotel à l’occasion de la fête de ‘Hanoucca, tentative selon lui de « falsifier l’Histoire afin de prendre le contrôle de ce lieu ». Pour le directeur-général de la mosquée, « Israël oeuvre pour modifier le caractère de Jérusalem et la judaïser et en creusant des tunnels qui mettent en danger les lieux saints musulmans »…

Il a appelé la communauté internationale a « sommer Israël de cesser ces activités de falsification », à « soutenir la Jordanie dans son rôle de responsable de la mosquée Al-Aqsa » et à « procurer une protection internationale à Jérusalem et à la mosquée Al-Aqsa contre les crimes organisés par Israël ».

Photo Mendy Hechtman / Flash 90