La Jordanie a adressé hier (mercredi) un document aux Etats-Unis dans lequel elle leur demande de soutenir leur exigence de revenir à ce qu’elle appelle le statu quo historique sur le Mont du Temple. Elle décrit ce dernier comme étant un contrôle total du Mont par le Waqf, y compris pour les questions sécuritaires et pour les autorisations d’entrée aux non-musulmans.

D’après la chaine israélienne d’informations N12, les Jordaniens exigent que le Waqf soit celui qui délivre les autorisations aux non-musulmans, sur la base d’une demande écrite préalable. Par ailleurs, ils refusent la présence de forces armées sur le Mont du Temple, c’est-à-dire de la police israélienne et veulent y gérer exclusivement la sécurité.

Selon les termes de la lettre envoyée au gouvernement américain: »Le Waqf seul sera détentaire de l’autorité pour organiser les entrées à la mosquée pour les non-musulmans. Le Waqf seul décidera de leur parcours lors de leur visite et du temps qui leur sera imparti sur place ainsi que de la taille du groupe, soit pas plus de 5 personnes et pour la longueur du parcours sur place 150 mètres dans toutes les directions ».

Au sommet de l’Etat, on n’a pas encore réagi à cette liste d’exigences.

Betsalel Smotrich, le chef de la Tsionout Hadatit, s’est étonné du timing dans lequel cette lettre a été rédigée: »Mansour Abbas s’est rendu en Jordanie et tout de suite après les Jordaniens adressent aux Américains, un document rempli d’exigences absurdes au sujet du Mont du Temple. Il ne s’agit pas d’un document avec des exigences jordaniennes mais avec celles de Mansour Abbas envers le gouvernement israélien et Bennett le comprend très bien ».