L’ONU s’est une fois de plus montrée comme une institution totalement décrédibilisée et foncièrement dénuée de morale.

A l’issue d’une séance spéciale, l’Assemblée générale de l’ONU n’a pas réussi à condamner le Hamas à cause d’un tour de passe-passe procédural particulièrement retors effectué par le Koweït. Durant les débats, le représentant de ce pays a déposé une motion exigeant une majorité d’au-moins deux-tiers des Etats membres pour pouvoir condamner le Hamas. Cette motion a été adoptée par 75 voix contre 72. Dès lors, la partie était presque perdue pour les Américains qui avaient déposé le texte de résolution contre le Hamas. Et effectivement, leur résolution a certes obtenu 87 voix contre 57 et 33 abstentions, une victoire symbolique mais qui n’aboutissait pas à une condamnation de l’organisation terroriste.

La résolution américaine, préparée en collaboration avec Israël, dénonçait entre autres les tirs de roquettes en direction de populations civiles, l’utilisation de tunnels souterrains pour des tentatives terroristes et les incitations à destination de la population à venir provoquer les soldats de Tsahal le long de la clôture de sécurité. Le texte demandait aussi aux autres organisations terroristes de la bande de Gaza de cesser leurs provocations.

Dans son intervention avant le vote, l’ambassadrice des Etats-Unis Nikki Haley, qui s’est énormément investie en faveur de cette résolution, avait pourtant déployé un véritable plaidoyer en faveur du vote de ce texte: “Aujourd’hui pourrait être un jour historique pour l’ONU ou au contraire un jour comme les autres. Aujourd’hui, l’Assemblée générale de l’ONU pourrait parler d’une voix morale, sans restriction. La semaine dernière, cette même Assemblée générale a adopté six résolutions anti-israéliennes en un seul jour. L’ONU condamne en moyenne Israël à une vingtaine de reprises par an, et plus de cinq-cents depuis la création de l’Etat d’Israël! Ceci correspond à des jours ‘normaux’. Nous savons tous qu’il ne pourra y avoir de paix sans un accord réciproque qui stipule notamment que le terrorisme est inacceptable. Parlons du Hamas, une organisation qui a été incluse par les Etats-Unis et l’Union européenne dans la liste des organisations terroristes. La charte du Hamas appelle ouvertement à la disparition de l’Etat d’Israël. Durant des années, le Hamas a envoie de terroristes commettre des attaques-suicides dans des autobus et restaurants en Israël, tuant des centaines d’Israël et en blessant des milliers. Après, le Hamas est passé aux tirs aveugles de milliers d’obus de mortiers, de roquettes et de missiles sur les populations civiles en Israël. Puis sont venues d’autres méthodes, avec les cerfs-volants incendiaires et les ballons piégés, certains portant des symboles nazis. Tout ceci porte un nom: le terrorisme. Et jusqu’à présent, l’ONU n’a jamais adopté une seule résolution condamnant le Hamas! Jamais! Mais l’ONU peut changer le cours des choses et modifier ce terrible palmarès. Il n’y a rien de plus antisémite que de dire que nous sommes incapables de dénoncer le terrorisme contre Israël. Cette résolution condamnera les tirs de roquettes contre des civils et exigera des organisations terroristes de la bande de Gaza de cesser l’utilisation des cerfs-volants incendiaires et appellera à des gestes en faveur d’une paix réelle, juste et durable. L’ONU se doit de condamner le terrorisme du Hamas sans restriction et de manière non équivoque, sans lien avec ce que chaque Etat pense de la manière dont devrait se présenter un accord de paix. Une condamnation du Hamas serait un pas en avant vers la paix”.

Après le rejet de la résolution, l’ambassadeur d’Israël à l’ONU Dany Danon a déclaré: “Le soutien que nous avons reçu de très nombreux ambassadeurs montre qu’un changement lent mais certain est en train de s’opérer à l’ONU. C’est avec ces pays que nous continuerons à combattre le Hamas dans le cadre de l’ONU et à lutter pour obtenir la libération des dépouilles de Hadar Goldin et Oron Shaoul ainsi que des deux civils détenus”.

Et s’adressant aux pays qui ont voté contre la résolution: “Si cette résolution n’avait pas été capturée par une vile combine politique, elle aurait été adoptée. Il n’y a ici ni deux parties ni équivalence morale. Il y a une organisation terroriste qui met des citoyens en danger. Vous avez eu l’occasion de changer cela mais vous avez préféré décider autrement. Honte à vous! Nous vous verrons lorsque vous devrez affronter des attaques de missiles! Votre silence face au Mal montre votre vrai visage. Vous êtes du côté de ceux qui n’en ont cure de la vie d’Israéliens et Palestiniens innocents. Vous êtes tombés dans le piège tendu par les terroristes du Hamas. Je vous préviens: ceux qui encouragent le terrorisme aujourd’hui auront à en subir les conséquences demain (…) Depuis qu’Israël s’est retiré de la bande de Gaza, le Hamas a pris le contrôle de ce territoire et a tiré pas moins de treize-mille roquettes et missiles en direction d’Israël! Rien qu’au mois de novembre, plus de cinq-cents en deux jours! Ce sont des crimes de guerre”.

Voulant également y voir la moitié pleine du verre, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a noté que pour la première fois il s’est trouvé une majorité de pays à avoir voté contre le Hamas, même si la majorité des deux-tiers n’a pas été atteinte. Il a remercié les 87 Etats qui ont eu le courage moral de condamner le terrorisme du Hamas.

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90