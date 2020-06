Cela devait arriver. La manifestation de gauche qui s’est déroulée samedi soir Place Rabin à Tel-Aviv contre la loi de souveraineté s’est achevée par l’hymne « national palestinien », « Biladi », dont les paroles n’ont pas besoin de commentaires superflus: libération de toute la Palestine, de la mer au Jourdain. Certaines pancartes ne dissimulaient pas les intentions des manifestants arabes accompagnés de leurs « idiots utiles » juifs d’extrême gauche : « Naqba 1948 » ou « Fin du sionisme! ». L’un des discours les plus virulents a été prononcé par Ayman Oudeh, président de la Liste arabe unifiée et chef du parti communiste Hadash, l’un des principaux organisateurs de cette manifestation. Il est pourtant présenté par les grands médias israéliens comme un « modéré » et un « espoir pour la coexistence judéo-arabe »…

Après la manifestation, des groupes ont tenté de bloquer des rues. La police est intervenue et a arrêté plusieurs personnes.

Vidéo:

Photo Avshalom Sassoni / Flash 90