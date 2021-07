Le propriétaire de l’équipe du Betar Jérusalem, Moshé Hoggeg a publié une lettre dans laquelle il annonce, le coeur lourd, qu’il a été obligé d’annuler la rencontre amicale prévue au début du mois d’août entre son équipe et le FC Barcelone au stade Teddy Kollek :

« Après avoir reçu le contrat (de la part des dirigeants du FCB) et que j’y ai découvert leur exigence catégorique que le match ne se déroule pas à Jérusalem ainsi que d’autres exigences qui ne m’ont pas plu, je me suis couché le coeur lourd, j’ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que finalement je suis un Juif et un Israélien fier. J’ai acquis le club du Betar Jérusalem par amour pour notre sainte capitale, j’ai férocement combattu contre le racisme et je continuerai à le faire et je favoriserai toujours la coexistence. Mais cela dit, un match contre le Betar Jérusalem doit se dérouler à Jérusalem et si le motif de ne pas le faire est politique et que je m’y plie, je ne serai pas entier avec moi-même (…) Je me dois suivre mon coeur et pas ma tête et je ne trahirai pas Jérusalem… »

Un président de club sioniste et courageux face à des dirigeants catalans pleutres et misérables qui ont cédé face à un terroriste patenté, Jibril Rajoub et son allié à la Knesset Sami Abu Shahadeh.

Photo Flash 90