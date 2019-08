La terre n’est pas encore tassée sur les tombes encore fraîches de Dvir Soreq hy »d et Rina Shnerb h »yd que déjà une délégation d’une vingtaine d’anciens ministres et députés de gauche s’est rendue lundi à Ramallah pour apporter son soutien au chef du cabinet de l’Autorité Palestinienne Muhamad A-Shtayeh.

Il s’agissait entre autre des travaillistes Ofir Pines, Daniel Bensimon, Avrom Burg et Shimon Shetrit ou des membres et ex-membres de Meretz: Yossi Beilin, Naomi Hazan, Haïm Oron, Yaïr Tsaban, Dedi Tzucker, Ran Cohen ou Mossi Raz.

Que les deux jeunes aient été assassinés parce que Juifs par des terroristes imbibés de haine diffusée quotidiennement depuis Gaza et Ramallah n’a aucunement dérangé ces « has been » de la politique israélienne qui se croient les porte-paroles de la population israélienne alors qu’ils ne sont qu’une petite minorité bruyante qui s’est toujours lourdement trompée dans ses analyses.

Que l’on se rassure, cette délégation n’est pas venue à Ramallah pour demander à l’AP de condamner, ne serait-ce du bout des lèvres, les horribles attentats de ces dernières semaines. Ni d’ailleurs de cesser de glorifier les terroristes, d’inciter quotidiennement à la violence, de verser des salaires aux terroristes ou d’empoisonner sa jeunesse avec les thèmes les plus hideux de l’antisémitisme classique. Non. Ces « progressistes » autoproclamés sont allés soutenir l’Autorité Palestinienne, la « rassurer » en lui disant « qu’il y a d’autres Israéliens que les méchants Netanyahou, Shaked et Smotritch », et dire combien Israël est coupable et se comporte mal.

A l’issue de la rencontre, Mossi Raz a résumé sur sa page Facebook: « Nous avons rencontré le Premier ministre palestinien qui nous a impressionnés par ses propos et nous a annoncé que nous avons un partenaire (pour la paix) à Ramallah. Malheureusement, il n’y a pas de partenaire à Jérusalem »!!

Stupidité? Aveuglement? Indécence? Sans doute les trois à la fois.

