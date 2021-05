La Hongrie a fait barrage à une résolution proposée par Josep Borrell, délégué de l’Union européenne pour les Affaires étrangères.

La résolution demandait l’arrêt des tirs du Hamas et une réponse « proportionnée et conforme au droit international » de la part d’Israël. Les 26 pays membres de l’UE soutenaient ce texte mais l’unanimité étant de rigueur, la Hongrie a fait échouer cette résolution, la considérant comme partiale et renvoyant dos-à-dos le Hamas et Israël. Josep Borrell a dû « se contenter » d’une déclaration personnelle qui se rapproche de celle proposée aux pays membres. Il a rajouté que la mort d’enfants était une chose inadmissible, omettant de préciser que les terroristes se cachent et agissent délibérément parmi les populations civiles, les exposant ainsi au danger.

