Gergely Gulyas, ministre du bureau du Premier ministre hongrois, a annoncé que son pays n’honorerait pas la décision de la Cour internationale de justice de La Haye si des mandats d’arrêt étaient émis contre le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant

La ministre de l’Égalité sociale et de la Promotion de la condition féminine May Golan (Likoud) s’est empressée de saluer cette décision. Sur le réseau social X, elle a écrit : “Je viens de terminer une réunion émouvante et amicale au cours de laquelle j’ai remercié du fond du cœur, au nom du Premier ministre, de moi-même et de tout l’État d’Israël, le ministre du bureau du Premier ministre, Gergely Gulyas, qui a officiellement déclaré que la Hongrie n’honorerait aucun mandat d’arrêt, quel qu’il soit, s’il était émis par la Cour internationale de justice de La Haye, et ne respecterait pas non plus les ordres politiques délirants et honteux de la cour contre le Premier ministre et le ministre de la Défense d’Israël”.