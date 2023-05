Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a autorisé aujourd’hui la signature d’un accord avec le ministère de la Défense hollandais pour la fourniture par la société israélienne Elbit de 20 systèmes de lance-roquettes d’artillerie d’une portée allant jusqu’à 300 kilomètres ainsi que d’un ensemble de roquettes et de missiles.

La transaction s’élève à plus d’un milliard de shekels. Il s’agit du premier accord d’exportation de défense entre les deux pays et l’un des plus importants accords signés entre Israël et un pays européen au cours de ces dernières années.

Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré : « L’industrie israélienne de la défense continue à être une source de fierté nationale et de succès international pour l’État d’Israël. Les solutions de défense développées par les industries de défense israéliennes nous permettent également de renforcer nos liens avec les pays du monde entier, renforçant la position mondiale d’Israël. Je salue cet important accord signé avec le ministère néerlandais de la Défense, et je suis convaincu que notre coopération continuera à se développer ».