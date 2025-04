La Haute Cour a rejeté ce jeudi la demande du Premier ministre d’annuler l’ordonnance provisoire interdisant la révocation du chef du Shin Bet, Ronan Bar : « Il est regrettable qu’une telle demande – qui n’a été acceptée au dossier judiciaire qu’aujourd’hui – ne soit pas présentée par les défendeurs du gouvernement eux-mêmes. Rien ne permet d’affirmer que les pouvoirs du gouvernement en matière de sécurité ont été usurpés. »

La décision stipule : « Il est regrettable qu’une telle demande, qui n’a été acceptée au dossier judiciaire qu’aujourd’hui, ne soit pas présentée par les défendeurs gouvernementaux eux-mêmes. Les positions qui nous ont été soumises se fondent sur des publications dans les médias, qui ne peuvent naturellement pas servir de base à une décision judiciaire. Toute décision ultérieure de notre part sera fondée sur les déclarations sous serment qui doivent être déposées dans les prochains jours, et les défendeurs sont en droit de s’efforcer d’avancer la date de leur dépôt autant que possible. »

Cette réponse de Haute cour fait suite à une demande présentée mercredi soir par Benjamin Netanyahou, mettant en avant l’impossibilité présumée de poursuivre la collaboration de l’exécutif avec le service de sécurité intérieure alors que son chef a été limogé par le gouvernement. Dans sa requête, le Premier ministre invoque de nouveau le « danger sécuritaire » qu’une telle situation fait peser sur le pays.

« La poursuite d’une situation dans laquelle un chef de l’autorité de sécurité défaillant, à qui le gouvernement a unanimement exprimé sa défiance, continue d’exercer ses fonctions en vertu d’une ordonnance judiciaire provisoire, constitue une anomalie et constitue un danger pour la sécurité de l’État. Chaque jour, le danger s’accroît et les dégâts s’accumulent. », peut-on lire dans la requête.

Cette demande intervient dans le contexte de nouvelles tensions entre le gouvernement et le Shin Bet après l’arrestation d’un membre de l’agence, suspecté d’avoir divulgué des informations confidentielles au ministre Amichai Shikli et à deux journalistes. Benjamin netanyahou et d’autres membres du gouvernement dénoncent « un complot fomenté par l’Etat profond » et accusent Ronen Bar d’avoir transformé le Shin Bet en « milice agissant contre le gouvernement ».