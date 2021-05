La guerre ne fait que commencer ! Le serpent a plusieurs têtes…

Gaza la maudite, Gaza l’antisémite, qui tire sans distinction sur nos maisons dans le but unique de tuer aveuglément enfants, femmes et hommes, parce que juifs ! Le prix qu’ils doivent payer doit être élevé et douloureux !

Le deuxième front de l’intérieur, ce sont les arabes qui vivent en nous, de Lod à Acco et à Jérusalem. Notre police et le Shabbak sont si forts contre nos jeunes juifs…où sont-ils passés avec cet ennemi intérieur qui menace notre souveraineté, notre sécurité ?

Quant à Jérusalem et le Har Habayt, si la guerre est menée, allons jusqu’au bout, sans complexe ni peur, remontons et restons !