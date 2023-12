A propos d’une émission d’Eric Mechoulan sur la guerre à Gaza

1. L’excellente chaîne Mosaïque sur YouTube, qui s’est donnée pour mission d’analyser les événements en Israël depuis le 7 octobre, a donné la parole à Eric Mechoulan, ancien responsable de l’analyse stratégique à la DGSI. L’entretien vaut le détour. L’homme est posé, mesuré et dépourvu de cette prétention à tout savoir sur Israël qu’on retrouve souvent chez des analystes français, militaires ou civils. De son exposé, j’ai retenu surtout deux idées simples : le renseignement, au-delà du recueil des faits, consiste surtout à savoir les interpréter. Deuxième idée : ce sont les intentions qui sont les plus difficiles à déterminer.

Un même constat est établi par l’ancien chef des Renseignements militaires pendant la Guerre de Kippour, Elie Zeira, dans son livre La guerre de Kippour, mythe ou réalité, que j’ai découvert récemment. Ainsi, Israël savait en 1973 que l’Egypte préparait une offensive, mais ignorait à quel moment elle allait la lancer. Dans le cas du 7 octobre 2023, comme en 1973, le Hamas a usé de la même ruse de guerre que l’Egypte, en faisant passer les préparatifs de son attaque meurtrière pour de simples exercices. Selon Mechoulan, la subtilité de la tromperie montée de main de maître par le Hamas tendrait à démontrer l’implication de l’Iran, et peut-être aussi de la Russie.

2. La difficulté inhérente au métier du renseignement – décrypter les faits et savoir les interpréter – existe également pour chacun de nous, dans notre monde saturé d’informations. A l’ère de la surinformation et des notifications permanentes, chacun d’entre nous est ainsi soumis à un bombardement d’informations incessant qui, loin de nous aider à comprendre le monde qui nous entoure, nous le rend en réalité bien plus opaque et insaisissable. La multiplication des sources d’informations est ainsi concomitante d’une opacité grandissante du monde, comme pour les analystes du Renseignement.

Comment analyser et interpréter l’information ? La question, contrairement à ce que de nombreux observateurs suggèrent, ne relève pas seulement des processus cognitifs. En effet, le cerveau humain n’est pas une “machine à traiter l’information”, comme la fausse métaphore de l’intelligence artificielle tend à nous le faire penser. En réalité, l’homme est un “animal agissant”, qui est donc obligé de faire des choix moraux à chaque instant, tout autant qu’il est un “animal pensant”.

3. C’est précisément cette spécificité irréductible de l’être humain qui est aujourd’hui mise en danger, à l’ère des nouveaux médias et de l’information continue, qui est aussi celle de la “post-vérité”. Submergés de flux d’information et d’images qui font appel à nos émotions bien plus qu’à notre réflexion et à notre jugement moral, nous sommes de moins en moins capables de répondre à des questions simples, à l’instar de ces présidentes de grandes universités américaines qui ont prétendu “contextualiser” les appels au génocide des Juifs.

Quel rapport avec l’interview d’Eric Méchoulan? Le métier d’analyste du renseignement ressemble à celui de chercheur. Comme le physicien, l’analyste cherche une vérité enfouie dans un amas d’hypothèses et d’explications parfois contradictoires. Sa recherche de “l’information en or” (meidat zahav, comme dit l’hébreu) est une recherche de la Vérité, avec un grand V, et pas d’une vérité parmi d’autres qui se vaudraient. A cet égard, l’échec du Renseignement militaire israélien le 7 octobre est aussi la conséquence ultime d’une philosophie de la “post-vérité” qui triomphe aujourd’hui sur les campus en Occident et en Israël. La guerre qu’Israël mène à Gaza est une guerre pour la Vérité et pour le Bien, qui marque la fin de la parenthèse post-sioniste dans l’histoire israélienne.

Pierre Lurçat