Le correspondant militaire de Ynet, Yossi Yeoshoua, se fait l’écho de la grogne qui monte chez de nombreux officiers de Tsahal, de carrière et de réserve, contre le Chef d’Etat-major, Herzi Halévy.

”Il ressort de mes nombreuses discussions avec des officiers, de carrière et de réserve, que l’idée majoritaire est que la seule solution pour apporter du sang neuf, une énergie et une réflexion nouvelles, est que le Chef d’Etat-major s’en aille. Il n’y a pas d’autre option, c’est l’urgence du moment”, écrit Yossi Yeoshoua, ”On pourra se souvenir de lui comme du commandant qui a essuyé le coup le plus dur, qui a su prendre ses responsabilités et qui a été le premier à partir, au moment opportun. C’est la bonne décision à prendre et le moment est le bon”, pour le journaliste.

Ces affirmations sont étayées par les déclarations au Yediot Aharonot du général (rés) Hezi Nehama. Au risque de sanctions, ce dernier a décidé de raconter la colère et la frustration accumulées par les officiers de Tsahal contre l’Etat-major depuis le 7 octobre.

Ces officiers attendent du Chef d’Etat-major et des généraux qui ont échoué de ne pas uniquement déclarer leur responsabilité mais aussi de l’assumer.

En outre, Herzi Halévy subit d’importantes critiques au sein même de l’armée face à l’absence de résultats concrets après 8 mois de guerre, au sud et au nord.

“Nous sommes dans une boucle dont il est impossible de sortir s’il ne fait pas ce qui s’impose”, disent des hauts responsables de Tsahal et demandent à Halévy de partir.