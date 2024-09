Ran Erez, le secrétaire général du syndicat des enseignants du secondaire, a annoncé que la grève dans les lycées qui a débuté aujourd’hui se poursuivra demain.

Il a indiqué que parallèlement à la poursuite de la grève, des pourparlers auront lieu avec le ministère des Finances, le centre des collectivités locales et le ministère de l’Education. ”Notre combat pour un supplément de salaire correcte et pour les conditions de travail des enseignantes et des enseignants continuent”, a déclaré Erez.