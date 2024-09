Sous la pression des employés et des voyageurs, l’autorité aéroportuaire a décidé que la grève n’aurait lieu que pendant deux heures demain (de 8h à 10h) et ne concernera que les décollages.

Les employés travailleront normalement. Les dérangements devraient être limités.

El Al a actualisé les horaires de ses avions pour demain:

Le vol LY347 pour Zürich qui devait décoller à 8h, décollera à 7h40

Le vol LY611 à destination de Moscou décollera à 7h40 au lieu de 8h

Le vol LY 221 à destination de Paris décollera à 7h30 au lieu de 8h

Le ministre des Finances Smotrich a indiqué que les employés du service public qui ne viendront pas travailler ne seront pas payés. Par ailleurs, il a sévèrement attaqué Arnon Bar David, le secrétaire général de la Histadrout, pour sa décision de déclencher une grève générale, qui plus est illégale: ”Arnon Bar David réalise le rêve de Sinouar. Au lieu de représenter les intérêts des travailleurs, il représente les intérêts du Hamas”.

Par ailleurs, de plus en plus de municipalités annoncent qu’elles ne participeront pas à la grève, ce qui signifie que les écoles maternelles et les services municipaux fonctionneront normalement. L’immense majorité des collectivités qui feront grève sont dans le Goush Dan (Tel Aviv, Herzliya, Guivatayim et les environs).

Liste des municipalités ne participant pas à la grève:

Jérusalem

Ashdod

Sdérot

Nahariya

Netanya (à l’exception de quelques heures par idenification à la cause des otages)

Ramle

Dimona

Holon

Petah Tikva

Tsfat

Ariel

Conseils régionaux de Judée-Samarie

Katzrin

Kiryat Yam

Kiryat Motzkin

Kiryat Bialik

Kiryat Gat

Beth Shemesh

Mitspé Ramon

Arad

Maale Adoumim

Migdal Haemek

Harish

Nahal Sorek

Bné Brak

Shlomi

Maalot Tarshi’ha

Lod

Haïfa

Rehovot

Marom Hagalil

Basse Galilée

Sdot Negev

Netivot