Le ministère britannique des Affaires étrangères a annoncé le transfert de dizaines de millions de shekels à la Bande de Gaza en raison de ”la situation humanitaire catastrophique” qui y règne selon le gouvernement britannique.

Anneliese Dodds, la ministre britannique pour le développement international, a indiqué lors d’une conférence au Caire pour l’aide humanitaire à Gaza, que son pays allait débloquer 88 millions de shekels en faveur de cette cause et ajouter encore 30 millions de shekels qui seront directement versés à l’UNRWA.

”La Grande-Bretagne est engagée dans le soutien des communautés les plus touchées dans la région et s’engage à verser un financement supplémentaire à l’UNRWA et pour le soutien des réformes de l’Autorité palestinienne. Israël doit agir immédiatement pour garantir l’entrée de l’aide humanitaire sans obstacle à Gaza”, a déclaré la ministre britannique.

Rappelons que l’UNRWA est dans le collimateur des autorités israéliennes puisque plusieurs de ses employés ont directement participé aux massacres du 7 octobre et ont détenu chez eux des otages. Une loi a même été votée par la Knesset pour expulser les bureaux de cette agence onusienne du territoire israélien et couper tout lien entre elle et Israël.

Par ailleurs, le Coordinateur des activités du gouvernement israélien dans les territoires (COGAT) qui est en charge de la coordination du passage de l’aide humanitaire à Gaza a souligné hier que seulement 7% de l’aide humanitaire qui est entrée dans la Bande de Gaza au mois de novembre a été prise en charge par l’UNRWA.

”Des dizaines d’organisations humanitaires opèrent dans la bande de Gaza et continuent de jouer un rôle croissant dans la distribution de l’aide humanitaire aux personnes qui en ont besoin. La semaine dernière, plus de 1 000 camions transportant de l’aide humanitaire ont été récupérés aux différents points de passage et distribués dans toute la bande de Gaza”, précise COGAT.

Vidéo: COGAT