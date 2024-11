Alors que le Procureur général de la Cour pénale internationale a appelé tous les Etats membres à respecter la décision concernant l’émission de mandats d’arrêt internationaux contre Netanyahou et Gallant, certains ont déjà fait part de leur réticence.

Ainsi, la Grande-Bretagne a indiqué qu’elle ne s’engageait pas à respecter cette décision.

Le porte-parole du gouvernement britannique a indiqué que la Grande-Bretagne considérait la CPI comme une instance fondamentale pour juger des pires crimes commis et qui touchent la communauté internationale. Mais il a précisé: ”Israël a le droit de se défendre en conformité avec le droit international. Il n’existe aucune égalité morale entre Israël, un Etat démocratique et le Hamas et le Hezbollah qui sont des organisations terroristes. Nous nous concentrons sur l’urgence d’un cessez-le-feu immédiat pour mettre fin à la violence destructrice à Gaza. C’est indispensable pour protéger les civils et garantir la libération des otages ainsi que la livraison d’aide humanitaire dans la Bande de Gaza”.

La Grande-Bretagne va d’abord procéder à un examen juridique avant de décider si elle respectera ou non les mandats d’arrêt internationaux au regard du droit britannique.

Le parlement tchèque a annoncé la suspension de son adhésion à la CPI suite à la décision contre les dirigeants israéliens.

L’Argentine de Javier Milei s’indigne de cette décision de justice: ”La République d’Argentine exprime son profond désaccord avec la dernière décision de la CPI d’émettre des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou et l’ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant. Cette décision dénie à Israël son droit légitime à se défendre face aux attaques incessantes des organisations terroristes du Hamas et du Hezbollah. Israël fait face à une agressivité cruelle, une prise d’otages inhumaine et une agression sans discernement de sa population. Dénier la légitime défense à une nation tout en faisant disparaitre ces atrocités est un acte qui déforme l’esprit de la justice internationale. L’Argentine se tient solidaire d’Israël, confirme à nouveau son droit à défendre ses habitants et exige la libération immédiate de tous les otages”.

Les Etats-Unis ont, eux aussi, condamné cette décision: ”Nous rejetons totalement la décision absurde de la CPI”.

En revanche, l’Irlande a décidé qu’elle appliquerait la décision de La Haye qu’elle a saluée.

Depuis l’annonce de la décision de la CPI, le ministre israélien des Affaires étrangères, Guidon Saar, s’entretient avec ses homologues dans le monde afin de leur expliquer pourquoi ils ne doivent pas se conformer à ce jugement.

Suite à la déclaration du ministre hollandais des Affaires étrangères selon laquelle si Netanyahou venait aux Pays-Bas il serait arrêté, Guidon Saar lui a signifié que sa visite prévue en Israël lundi prochain était annulée.