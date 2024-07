La députée Sharren Haskel (Hayamin Hamamlah’ti) a révélé que sa grand-mère, vivant en France, a été récemment victime d’une attaque antisémite à Saint-Brice-sous-Forêt.

La dame de 88 ans raconte avoir été rouée de coups et traitée de ”sale juive” par ses agresseurs. Une enquête a été ouverte par le Parquet de Pontoise et des investigations sont en cours.

”La France, pays renommé pour ses valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité, échoue à protéger ses citoyens juifs. L’attaque violente contre ma grand-mère n’est pas un incident isolé mais fait partie d’une tendance omniprésente et croissante de violences antisémites qui a saisi le pays”, écrit la députée dans une tribune sur le site français Causeur. ”Les gouvernements français successifs ont fermé les yeux sur cette menace croissante, échouant à protéger les communautés des attaques terroristes, de la violence quotidienne et du racisme systémique. Cette négligence a enhardi les groupes extrémistes, faisant de la France un point focal pour leurs agendas haineux”, ajoute-t-elle.

La députée Sharren Haskel a décidé de tirer la sonnette d’alarme et adresse un appel aux Juifs de France en particulier et aux Français en général. Elle met en garde les Français face à ce qui les attend au regard des événements du 7 octobre et de ce qu’elle décrit comme ”un agenda plus large de l’islamisme radical dirigé par l’Iran, visant la domination mondiale”.

Elle dénonce un silence coupable et un aveuglement des autorités françaises face à la menace de l’islamisme. ”L’acte antisémite qui a frappé ma grand-mère a été dissimulé pour éviter de faire monter le Rassemblement national au moment des élections et faire le jeu du gouvernement actuel qui s’allie maintenant avec les pires antisémites de la LFI. Ce silence sur ces actes antisémites doit cesser”, déplore-t-elle.

La députée israélienne met l’accent sur sa mission, compte-tenu de son histoire personnelle et de son rôle de parlementaire israélienne, dans la lutte contre l’antisémitisme. Elle affirme qu’elle va tout faire désormais pour que sa grand-mère s’installe en Israël et prédit que beaucoup de Juifs suivront cette voie également.

Mais elle met en garde: ”Lorsque les juifs seront partis, les Français autochtones seront les prochains à devoir partir ou se soumettre. (…) Il est temps pour la France d’affronter son antisémitisme croissant avec la force et la détermination que son histoire et sa culture exigent”.