La Géorgie a inauguré mercredi un Consulat honoraire à Jérusalem. La cérémonie a eu lieu en présence de la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili, venue pour le Forum international sur la Shoah, du maire de Jérusalem Moshé Leon, de la ministre des relations avec la Diaspora Tsipi Hotrovely (originaire de Géorgie) et du Consul honoraire entrant Igal Amadi.

Le maire de Jérusalem a déclaré: « Je salue et remercie la présidente géorgienne pour être venue à Jérusalem et de manière générale, je félicite l’excellence des relations depuis de longues années entre les deux pays. Il y a presque deux ans nous célébrions l’ouverture de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem et voici que votre tour est arrivé de relever le niveau de votre représentation diplomatique ici en attendant le transfert de votre ambassade ».

Photo Illustration