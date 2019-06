Dix grandes organisations juives américaines de gauche ont décidé de s’unir pour pouvoir mieux influencer sur le débat public israélien ainsi que sur le résultats des élections. Sous le nom de « Progressive Israel Network », ces organisations disent vouloir agir dans quatre domaines: lutter pour la démocratie et l’égalité des droits (sic), promouvoir la liberté religieuse et le pluralisme, faire avancer la solution des deux Etats pour deux peuples et combattre « l’occupation ».

Il est inutile de préciser que l’une de ces organisations n’est autre que le New Israel Fund, qui bénéficie de fonds généreux venus d’Europe pour s’ingérer dans la politique israélienne et oeuvrer à contre-courant de la volonté populaire exprimée dans les urnes. Tout cela en vertu d’une conception condescendante qui voudrait que la « gauche éclairée » et l’Union européenne savent mieux que la population israélienne ce qui est bon pour le pays.

Le nom des autres organisations américaines qui sont réunies sous le toit de ce « Progressive Israel Network » n’étonne guère : Shalom Akhshav, J-Street, Hashomer Hatzaïr, Rabbis for Human Rights, Ameinu, Reconstructing Judaism, Jewish Labor Comittee, Partners for Progressive Israel et Dror Habonim.

Cette nouvelle organisation entend non seulement influencer la vie politique et sociétale en Israël mais elle souhaite agir face à l’Administration américaine pour exiger une politique moins pro-israélienne. Le Progressive Israel Network considère par exemple que le Plan Trump est…dangereux, car trop favorable à la droite israélienne!

Photo Illustration